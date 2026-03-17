El clima dentro de Gran Hermano Generación Dorada volvió a cargarse de tensión luego de un episodio que dejó al descubierto una historia personal marcada por reproches y versiones cruzadas.

En una dinámica reciente del programa, Lucas —expareja de Luana Fernández— tuvo la posibilidad de ingresar virtualmente a la casa para enfrentarla cara a cara, tras la sorpresiva ruptura que la joven había anunciado al aire.

El momento no pasó inadvertido. La participante de Gran Hermano quedó visiblemente impactada por la aparición de su ex, e incluso manifestó su enojo con la producción por la exposición.

En reiteradas oportunidades, sostuvo que “la gente no sabe toda la verdad”, dejando entrever que la historia tenía más aristas de las que se habían mostrado hasta ese momento.

Fuerte descargo del novio de Luana Fernández, de Gran Hermano: “La gente no sabe toda la verdad” | Créditos: Captura Telefe

EL DESCARGO DEL NOVIO DE LUANA FERNÁNDEZ

Lucas decidió publicar un extenso descargo con su versión de los hechos. En ese mensaje, explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el careo televisivo y a romper el silencio sobre una relación que, según detalló, se extendió durante seis años.

“Teníamos una familia formada, sin hijos, una relación fuerte. Ella sabía todo de mi vida y yo pensaba que sabía todo de ella”, expresó.

Sin embargo, dejó en claro que, con el tiempo, su percepción cambió: “Pero la realidad es que en una relación, yo no estoy atrás de la otra persona para asegurarme de que esté conmigo. En nuestro caso, eso no era recíproco”.

“Cuando ella entró, me empecé a enterar de un montón de cosas que pasaron años atrás. Muchas infidelidades previas al show”, afirmó, en una de las declaraciones más contundentes de su descargo.

En ese sentido, buscó despegar su reacción de un impulso emocional inmediato: “Quiero que sepan que lo que pasó no fue producto del despecho. Tampoco una reacción porque ella me dejó”.

El mensaje concluyó con una reflexión que generó repercusión entre los seguidores del reality: “Si están en una relación donde te humillan y pasan este tipo de cosas, tomen la decisión que tienen que tomar. Sino, después, les pasa lo mismo que me pasó”.