Una bomba explotó en el mundo de Gran Hermano y las redes sociales no hablan de otra cosa: Tato Algorta y Luz Tito pasaron el fin de semana juntos en el departamento de él, mientras el novio oficial de ella, conocido como “El Pestañas”, está en Brasil.

La noticia la dio el periodista Fede Flowers: “Ya es el segundo fin de semana que pasan juntos Tato Algorta y Luz Tito. Es el segundo sábado que ella pasa en su departamento. Fans lo esperaron a él en su domicilio y se llevaron una grata sorpresa: estaba Luz”, escribió Flowers en su cuenta de X (ex Twitter), encendiendo la ilusión de quienes “shipean” a la pareja.

Fede Flowers lanzó el rumor explosivo sobre Tato Algorta y Luz Tito de Gran Hermano

Desde hace meses, los seguidores de Gran Hermano vienen pidiendo que pase algo entre Tato y Luz, dos de los jugadores más queridos y recordados finalistas de la última edición. El “shipeo” explotó en redes y ahora parece que el deseo de la mayoría se cumplió.

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Según Flowers, el domingo los dos fueron juntos a los bosques de Palermo, compartieron historias en sus redes y hasta subieron un corazón blanco, un gesto que no pasó desapercibido. Todo esto, mientras “El Pestañas” lleva más de un mes en Brasil, lejos de la escena.

No es la primera vez que Tato y Luz comparten techo: en la casa de Gran Hermano convivieron durante 205 días, desde el estreno hasta la final. Él se consagró campeón, dándole el bicampeonato a Uruguay, y ella completó el podio en el tercer puesto.

Santiago "Tato" Algorta y Luz Tito de Gran Hermano (Foto: capturas Telefe)

Ahora, fuera del reality, los rumores de romance se multiplican. Flowers recordó que ya se mostraron “muy acaramelados” a la salida de Creamfields y en el after de los Martín Fierro. Para muchos, esta sería la segunda convivencia de la pareja, pero esta vez, sin cámaras y con mucha más complicidad.

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