A poco más de una semana de la final de Gran Hermano 2024-2025, en la que Santiago “Tato” Algorta se consagró campeón, el vínculo súper buena onda del uruguayo con Luz Tito continuó por fuera del reality y en el plano laboral.

Así como esta popular marca de ropa supo capitalizar el fuerte shippeo que hubo con Marcos Ginocchio y Julieta Poggio en 2022-2023, ahora eligió a los ex GH para que sean modelos de sus prendas ¡y ellos lo compartieron felices en redes!

TATO Y LUZ DE GRAN HERMANO A MODELOS

“Gente, nos enteramos que somos tendencia en Twitter”, dijo Luz en una historia que subió a Instagram junto a Tato, desde el local de indumentaria.

“¿Qué? ¡No lo puedo creer!”, respondió Algorta, feliz de la fidelidad del público y por estar haciendo fotos con Luz.

También sorprendida y agradecida, la joven de Jujuy expresó: “¡Ustedes están locos! Les mandamos amor”. Y Tato finalizó: “Los queremos mucho”.

EL MENSAJE DE TATO TRAS SALIR GANADOR DE GRAN HERMANO

“Volví a la vida real. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Bueno, quería dejar este videíto para decirles que fueron unos días para bajar un poco a tierra, intentar entender de que gané Gran Hermano”.

“Sigo un poco en shock, pero quería aparecer para decirles a todos que estoy bien. Estoy retomando muy de a poquito, poniéndome al tanto de todo muy a poquito”.

“Pero quería decirles más que nada gracias, gracias, gracias. Me hicieron muy feliz, me cumplieron el sueño y me siento, obviamente, en deuda y voy a ir de a poquito devolviéndoles tanto, tanto amor”.

“La verdad es que todo salió muy bien, muy bien. Por momentos fue difícil, pero sentí mucho su apoyo. En cada placa se sentía el aguante”.

“Así que nada, agradecerles porque todo esto lo ganamos juntos, lo hicimos juntos y ahora lo tenemos que empezar a disfrutar juntos”.

“Gracias Uruguay, que sé que bancaron un montón. Ya tengo muchas ganas de ir para ahí, ojalá pronto pueda estar por ahí”.

“Decirles que ahora arranca otra etapa. Arranca una nueva etapa, en la cual ojalá podamos seguir muy juntos, acompañándonos un montón, intercambiando, reflexionando juntos y todo esto que nos conectó tanto que se mantenga y que ahora podamos seguir con mayor ida y vuelta”.

“Los quiero mucho, ya vamos a seguir en contacto… Los quiero mucho, mucho, mucho, mucho de corazón”.

“Que estén muy felices. Estoy muy agradecidos Un beso enorme”, dijo Tato en una video que subió a Instagram stories.

