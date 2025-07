A pocos días de la final de Gran Hermano 2024-2025 se destapó una delicada olla: muchos exparticipantes del reality acusaron haber sufrido malos tratos, ninguneo y situaciones incómodas con una productora de Telefe.

En LAM pusieron al aire el testimonio de Keila Sosa, Alan Simone, Lucía Maidana y Julieta Poggio. Todos hicieron referencia a la misma persona: Florencia.

La encargada de poner el nombre de la productora de Gran Hermano sobre la mesa fue Yanina Latorre.

LA DENUNCIA PÚBLICA DE KEILA SOSA A UNA PRODUCTORA DE GRAN HERMANO

“Llegaste al punto de no querer ir a GH por la violencia o los malos modos de una productora”, le dijo Santiago Riva Roy a Kelia, ex Gran Hermano 2024.

“El martes (día de la final de GH) me separaron de los chicos, me mandaron al SUM. Siempre nos excluyen. Algunos sí, algunos no. Eligen a los más relevantes”.

“No puedo hablar de una productora, a mí me sacaron varios. Yo hablé con la producción porque me sentía mal, me puse a llorar y me dijeron que era culpa de la revista Gente, pero el no final fue de la producción de GH”, dijo Kelia porque el día de la final de GH 2024-2025, Gente realizó la fiesta por el mes del Orgullo y muchos integrantes fueron invitados e intentaron estar en ambos eventos.

QUÉ DIJO ALAN SIMONE DE LAS FALTAS DE RESPETO EN GRAN HERMANO

“Hubo muchas faltas de respeto de una mujer que trabaja ahí en la parte de producción para con los ‘hermanitos’ y los familiares. Esto nos pasó a la mayoría”.

“Es mala educación porque no me ha pasado solo a mí. Sé que muchos compañeros no van para no cruzarse con esa persona, para que no los traten así”.

“A los ‘hermanitos’ de este año también les pasa lo mismo”.

LUCÍA MAIDANA HABLÓ DE LOS MALOS TRATOS DE UNA PRODUCTORA DE GH

“Es lamentable porque es de parte de una sola persona. Nosotros siempre fuimos muy bien recibidos”.

“Pero ella fue muy maleducada con mi familia, con la gente de la tribuna. A Kennys Palacios también lo echó de la tribuna”.

“El primer programa de este GH yo fui con mi novia y la trató muy mal. Y dije ‘nunca más vuelvo’. Hay mucha gente que no volvió por ella”.

“Es muy maleducada. Ns ha denigrado en la cara. Una vez yo fui a los Martín Fierro y me dijo ‘vos no te pongas tan linda porque no vas a ir a la alfombra roja’. Me lo dijo en la cara. Después echó a mi estilista del hotel. A todos trató mal”.

“A mi novia también la trató muy mal. La sacó de la tribuna y la mandó arriba, con los fans. Y ella venía conmigo. Tenía muy malos modos”.

“Esto viene desde hace un montón. Me han llegado comentarios de gente de La Voz que los ha tratado mal también. No entiendo cómo sigue esa persona ahí”.

JULIETA POGGIO SOBRE EL RUMOR DE MALOS TRATOS DE UNA PRODUCTORA DE GRAN HERMANO

“Me puedo imaginar quién es. No la conozco tanto porque yo, en su momento, no trabajé con ella, pero escuché mucho chisme”.

“Es muy complicada la situación porque cuando salís de la casa no tenés la personalidad para responder o plantarte. Estás ahí, que no entendés nada”.

YANINA LATORRE HABLÓ DE FLORENCIA, LA PRODUCTORA ACUSADA TENER MALOS MODOS

“Eliana Guercio me dice que es cualquiera, que Flor es buena mina, que tiene una paciencia de oro y que los analistas de El Debate la aman”, expuso la panelista de LAM, reduciendo la palabra de Guercio.

Y Ángel de Brito acotó: “No le va a ir a gritar e Eliana”.

“Tiene respeto con algunos y con los que no son tan como Eliana no los respeta”, concluyó Yanina a modo de opinión.

