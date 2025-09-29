Después de casi 20 días de incertidumbre y angustia, Thiago Medina abrió los ojos y lo primero que hizo fue preguntar por sus hijas gemelas, Laia y Aimé. La noticia la confirmó Daniela Celis, su expareja y mamá de las nenas, quien no pudo contener la emoción al relatar el momento.

“Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas”, contó Daniela este lunes en sus historias de Instagram, visiblemente conmovida por la recuperación del ex Gran Hermano.

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina, el padre de sus hijas, tras el accidente (Foto: redes sociales).

El accidente de Thiago ocurrió el pasado 12 de septiembre en Moreno y desde entonces su estado de salud mantuvo en vilo a familiares, amigos y seguidores. Este lunes, Daniela compartió detalles del primer contacto: “Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’”.

La influencer agradeció el apoyo recibido y pidió no perder la fe: “Estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”.

DANIELA CELIS CONTÓ CÓMO FUE LA PRIMERA REACCIÓN DE THIAGO MEDINA A 20 DÍAS DEL ACCIDENTE

Antes de esta noticia, Brisa Medina, la hermana melliza de Thiago, también había dejado un mensaje alentador en sus redes: “Sé que va a ser un gran día”.

En las últimas horas, Daniela actualizó el estado de salud de Thiago: los médicos decidieron retirarle la ventilación mecánica y ahora recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. “Está despierto, conectado con su entorno y sigue en terapia intensiva con pronóstico reservado”, detalló la ex Gran Hermano.

¿Reconciliados? Daniela Celis y Thiago Medina

Daniela también agradeció el trabajo de los profesionales de la salud: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llegan la energía, las oraciones y los deseos de todos”.

La recuperación de Thiago Medina sigue siendo un proceso lento, pero el primer contacto y su pregunta por las hijas llenaron de esperanza a su entorno.

