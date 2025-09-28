La salud de Thiago Medina volvió a ser noticia este domingo, luego de que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundiera un nuevo parte médico sobre su estado. El ex Gran Hermano 2022, de 22 años, lleva dos semanas internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras sufrir un grave accidente en moto.

De acuerdo al informe oficial, los médicos iniciaron las primeras maniobras para retirar la asistencia respiratoria mecánica. El parte, emitido a las 13, detalló que Thiago “se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica”. Además, aclararon que su evolución es monitoreada de manera constante, con pronóstico reservado y seguimiento intensivo junto al equipo de kinesiología respiratoria.

Este avance generó alivio y esperanza en su familia y seguidores, que celebran cada pequeña señal como un triunfo. La incertidumbre sigue presente, pero los indicios positivos renuevan la fe en una recuperación gradual.

QUÉ DICE EL NUEVO PARTE MÉDICO DE THIAGO MEDINA QUE RENOVÓ LA ESPERANZA EN SU RECUPERACIÓN

Hasta el sábado, las actualizaciones habían llegado de la mano de su hermana, Camila Deniz, y de su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis. “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual”, escribió Daniela en redes sociales. Camila, conocida como Camilota, replicó el mensaje y agregó: “Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviando sus fuerzas”.

Desde el 19 de septiembre, Thiago fue sometido a una cirugía para reparar la parrilla costal, luego de que el accidente le provocara la fractura de ocho costillas. Los pulmones continúan siendo el principal motivo de atención para los médicos.

Aunque el cuadro sigue siendo delicado, el inicio del retiro de la asistencia respiratoria y la respuesta favorable de Thiago trajeron un nuevo aire de optimismo. La familia, amigos y seguidores mantienen la esperanza y acompañan con mensajes de aliento en este duro camino hacia la recuperación.

