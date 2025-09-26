A dos semanas del grave accidente que lo dejó internado, Thiago Medina sigue luchando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

El joven, que saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano, permanece en terapia intensiva con un cuadro delicado y sus pulmones comprometidos.

El martes por la noche, Thiago atravesó una crisis respiratoria que encendió las alarmas del equipo médico. Según contó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), los profesionales realizaron un ateneo para definir los próximos pasos en su tratamiento.

POR QUÉ THIAGO MEDINA SERÍA OTRA VEZ OPERADO

Entre las alternativas, analizan realizarle una traqueostomía para intentar que sus pulmones empiecen a funcionar por sí solos.

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, dijo Pía.

Y agregó: “Pudo salir de esa crisis y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar… porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”, explicó la periodista.

QUÉ PASARÁ EN LAS PRÓXIMAS HORAS CON LA SALUD DE THIAGO MEDINA

Por el momento, la fiebre no apareció y los médicos continúan con maniobras para ayudarlo, como cambiarlo de posición y ajustar los tratamientos.

“Todo esto que tiene que ver con la terapia intensiva que está muy bien cuidado y por los médicos, por eso se toman entre varios decisiones que sí o sí tienen que ver cómo continúa su salud”, detalló Shaw.



