La historia de vida de Thiago Medina fue conmovedora desde el primer día que entró a Gran Hermano 2022, y ahora que permanece internado en terapia intensiva sus fanáticos se mantienen firmes frente al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno con la ilusión de que se recupere.

A pesar de que se había realizado una convocatoria para transmitirle amor, fuerza y buenas energías al ex de Daniela Celis, la juntada se suspendió.

“Hay hoy una celebración del personal de enfermeras y enfermeros”, contó Fernanda Iglesias.

Foto: Captura de Instagram Stories (@poggiojulieta)

Desde el nosocomio, Walter Leiva aclaró: “Hay estudiantes de enfermería que están acabando su carrera y estaban en una jornada de concientización y demás”.

Qué esperan los admiradores de Thiago Medina

“Los fans están atentos y pendientes a lo que está pasando, vienen a preguntar y es difícil”, continuó el notero de Puro Show, antes de contar que llevan “rosarios y estampitas”.

Al final, Nancy Duré resumió. “Los fans quieren saber el minuto a minuto y están todos esperando que confirmen que el milagro se produjo”.