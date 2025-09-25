La salud de Thiago Medina sigue generando enorme preocupación, y en este duro momento su hermana, Camila “Camilota” Deniz, volvió a expresar públicamente sus sentimientos. Conmovida, habló en Cortá por Lozano sobre cómo atraviesa la familia esta etapa tan difícil.

Con una mezcla de angustia y esperanza, Camilota se conmovió en vivo: “Hoy, Thiago evolucionó un poquito mejor que ayer. No tuvo fiebre. Es día a día. Es un momento donde atravesamos toda la familia, mi papá, mi cuñada Daniela (Celis), las bebés que lo deben extrañar, yo, los hermanos”.

La exparticipante de Cuestión de Peso reconoció sus altibajos emocionales: “Cada tanto me agarra las crisis y digo ‘me tengo que fortalecer más’. Tiene que salir, va a salir porque lo declaramos. Dios va a hacer un milagro sobre su vida. Estamos confrontando esto”.

Foto: Instagram (@camioficial94)

El accidente complicó en horas el estado de salud del joven, lo que generó gran alarma entre sus seres queridos: “Desde el viernes que pasa esto estuvimos apoyando, la familia, amigos, Brisa, la melli, y Dani también entró. Nos estamos turnando. Él nos tiene que escuchar y salir adelante porque hay más unión en la familia”, aseguró.

Sobre las cadenas de oración, Camila fue clara: “Sí, nos llega. Anteanoche donde recibimos esa llamada donde retrocedió, sentí que se me iba el mundo. Mis hermanos están en La Matanza y nosotros en General Rodríguez. Le dije a Dios: ‘no me podés soltar la mano, tenés que hacer un milagro’”.

Finalmente, Camilota contó cómo percibe a Thiago en sus visitas: “El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba y como que pestañaba y me guiñaba un ojo. Le digo que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”.

YANINA LATORRE, TAJANTE SOBRE LA ACTITUD DE DANIELA CELIS EN LA INTERNACIÓN DE THIAGO MEDINA

La internación de Thiago Medina generó preocupación y una gran cadena de oración entre sus seres queridos y el público. En ese contexto, Yanina Latorre analizó en vivo en Sálvese Quien Pueda el rol de Daniela Celis, en medio de este difícil momento.

“Esta chica tiene el cielo ganado“, expresó Yanina, destacando la entereza de Daniela, que tiene a Aimé y Laia con el joven, frente a la angustiante situación.

“Ella es una fenómena. Es muy fuerte. Es una niña, podría no estar. Hay muchas que, enojadas, no te van”, agregó en el programa que conduce por América, después de que Thiago saliera de una operación que duró más de 4 horas donde se procedió a lareconstrucción de la parrilla costal.

Foto: Captura (América)

Por último, Latorre remarcó la importancia de su presencia pese a las diferencias que habían trascendido entre la pareja: “Estaban separados”, recordó. Y cerró: “Es pendeja, la había cagad..., estaba enojada, y está ahí”.