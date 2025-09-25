El estado de salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, se agravó en las últimas horas. Internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, el joven presenta un cuadro con compromiso pulmonar, lo que llevó a su familia a tomar una decisión contundente: evitar el contacto con la prensa mientras esperan un parte médico más preciso.

Desde la puerta del centro de salud, un cronista de Intrusos informó que los allegados al ex GH se encuentran exhaustos y prefieren resguardar la intimidad en este momento crítico. “Están aguardando una reunión con los médicos, pero no quieren dar declaraciones”, explicó el periodista.

Daniela Celis habló de la tristeza de Thiago Medina. Foto: IG | thi4go_km

DANIELA CELIS PIDIÓ FUERZAS POR THIAGO MEDINA

La preocupación también se trasladó a las redes sociales, donde Daniela Celis compartió la última actualización sobre la salud de su expareja. La influencer publicó un comunicado en el que detalló que Thiago cursa “un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica”, que ya se resolvió la atelectasia mediante kinesio-terapia y que, pese a ello, el pronóstico sigue siendo reservado.

Acompañando esta información, Daniela transmitió un mensaje cargado de emoción: “Pedimos más que nunca fuerzas y seguir orando por él”. Sus palabras reflejan la angustia de la familia y el entorno cercano, que mantienen la esperanza en una evolución positiva tras el grave accidente en moto que sufrió días atrás.