La delicada salud de Thiago Medina mantiene en vilo a su familia y amigos más cercanos, pero también logró que todo su entorno se uniera en torno a Daniela Celis, quien atraviesa días de mucha angustia.
LEÉ MÁS
En medio de este panorama, se conoció el desesperado pedido de Daniela Celis tras difundirse un nuevo parte médico.
Entre quienes más la contienen están Julieta Poggio y Nacho Castañares, ambos padrinos de las gemelas, quienes se mantienen cerca de su amiga.
EL GESTO DE NACHO CON DANIELA CELIS
Este miércoles, desde el streaming de Telefe, confirmaron que Nacho Castañares se ausentó de “Fuera de Joda” para dedicarse por completo a acompañar a Daniela y su familia.
La noticia fue comunicada por Tato, último ganador de Gran Hermano, quien pidió continuar con la cadena de oración por Thiago Medina.
Aunque todavía no hay fecha para el regreso de Nacho a sus compromisos profesionales, tanto sus compañeros como el canal le enviaron mensajes de fuerza y apoyo, en medio de la incertidumbre que genera el estado de salud de Thiago.