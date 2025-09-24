La salud de Thiago Medina tiene en vilo a todos, y Marcela Tauro recordó el accidente en moto que tuvo José María Álvarez, su expareja, y cómo fue el ritual con el que ayudó a que se recupere de milagro.

“Tuve un caso parecido con el papá de mi hijo, que también tuvo un accidente de moto. Estuvo mucho tiempo internado. Al principio estuvo complicado y después salió”, arrancó la periodista.

“Hay que rezar. Obviamente que la cadena de oración es fundamental”, aseguró la panelista de Intrusos.

“En nuestro caso funcionó mucho los tres hijos, la primer mujer y yo que íbamos permanentemente. Entrábamos”, continuó.

El ritual de Marcela Tauro para sanar a su exmarido

“A mí me dijeron qué tenía que hacer. Llevé agua bendita, entré con mi hijo y le dije que le hablara. Le hablábamos los dos”, relató.

El desesperado comunicado de Camilota sobre la salud de Thiago Medina | Créditos: Instagram @camilota

Entonces explicó: “Yo le colocaba agua bendita en determinados lugares que me habían pedido. Me habían asesorado. Le dejé un rosario y también le había llevado una virgen que todavía tiene”.

“Estuvo cuarenta y pico de días internado un hospital público de Malvinas Argentinas, pasó a una clínica privada y después estuvo un año en su casa, porque también le quitaron el bazo. O sea, tenés que tener unas vacunas especiales y demás”, precisó Marcela Tauro al relatar el cuadro similar de su ex con el de Thiago Medina.