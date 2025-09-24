El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer este miércoles 24 de septiembre a las 11:30 un nuevo parte médico institucional sobre Thiago Medina, compartido públicamente por Ángel de Brito en X.

Según el documento, el joven se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde hace 11 días, a raíz del politrauma sufrido en el accidente.

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Parte médico institucional

Fecha: 24/09/2025 – Hora: 11:30



El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas…

Evolución de Thiago Medina

En el parte se informó que Medina superó de manera adecuada los momentos críticos propios de su cuadro y que recibió un manejo clínico correcto desde su ingreso.

Como medidas de ajuste, los profesionales decidieron:

Optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración.

Modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución, considerando la mejoría en sus parámetros respiratorios.

Un episodio de descompensación respiratoria

En las últimas horas, Thiago presentó un episodio de descompensación respiratoria, lo que requirió maniobras específicas de abordaje. Según el parte, evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin necesidad de drogas inotrópicas.

Además, sus parámetros ventilatorios y gases arteriales se mantienen estables, aunque sigue bajo cobertura antibiótica dirigida.

Pronóstico reservado

Pese a la evolución positiva en algunos aspectos, el pronóstico de Thiago Medina continúa siendo reservado y su estado requiere monitoreo permanente.