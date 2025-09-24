La lucha de Thiago Medina (22) por recuperarse del accidente en moto del viernes 12 por la noche alcanzó este miércoles un punto límite, según aseguró uno de sus diez hermanos.

“Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia”, arrancó Sergio en diálogo con Matías Vázquez.

“Su órgano más afectado es el pulmón, el cual fue operado, y arreglado y el cuerpo debe responder a las curaciones realizadas”, continuó su mensaje para Puro Show.

“Ahora, está en estado crítico, en las manos de Dios”, admitió esperanzado en un milagro para el padre de las mellizas Laia y Aimé (2) junto a Daniela Celis.

Qué le pasó a Thiago Medina

“Con las costillas se le perforó el pulmón y el hígado”, detalló Nancy Duré.

Luego, la panelista recordó que a Thiago le habían extirpado el bazo, pero que “Chano puede vivir” sin ese órgano.