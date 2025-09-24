La salud de Thiago Medina, recordado por su paso por Gran Hermano, generó gran preocupación en las últimas horas.

El periodista Fede Flowers reveló en su cuenta de X (ex Twitter) que el joven se encuentra atravesando un momento muy complicado, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y seres queridos.

“Es muy complicado el cuadro de salud del ex GH en este momento. Tiene sus dos pulmones muy comprometidos. Además, ayer informaron de una bacteria intra hospitalaria y tiene problemas de vesícula. Está muy comprometido Thiago”, publicó Flowers en la red social.

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina, el padre de sus hijas, tras el accidente (Foto: redes sociales).

El cuadro de Thiago Medina

Pulmones comprometidos: el ex participante enfrenta un problema severo en ambos pulmones.

Infección intrahospitalaria: se le detectó una bacteria adquirida en el hospital, lo que agrava su situación.

Problemas de vesícula: otro factor que complejiza su estado de salud actual.

La familia, al tanto de la situación

Según se supo, la familia de Thiago ya fue informada de la gravedad del cuadro y decidió hacerlo público, lo que derivó en la difusión de la noticia en los medios y en las redes sociales.