La vida de Daniela Celis cambió por completo desde el accidente de Thiago Medina, el papá de sus gemelas Laia y Aimé. El viernes 12 de septiembre, Thiago sufrió un grave accidente en moto y desde entonces permanece internado en terapia intensiva, con un estado de salud crítico que mantiene en vilo a toda la familia.

En medio de la incertidumbre, Daniela se volcó de lleno al cuidado de sus hijas y dejó en pausa su trabajo y su rutina diaria. La ex participante de Gran Hermano 2022 compartió un audio con el programa A la Barbarossa donde, entre lágrimas, relató el drama que atraviesa.

“Paré mi vida, paré mi trabajo y paré todo para estar con las nenas; para que sientan mi contención y no mi ausencia. Entiendo que en algún momento voy a tener que retomar, no sé con qué fuerzas, pero voy a tener que volver porque también es el sustento de nosotras. Es lo único que tenemos para poder seguir viviendo”, confesó Daniela, visiblemente angustiada.

Julio Medina, Ignacio Castañares y Daniela Celis. Captura: América TV

Qué dijo Daniela Celis sobre su situación económica

Celis le contó a Georgina Barbarossa que la situación la desbordó por completo. “Cada vez me es más difícil conciliar el sueño, también comer. Es muy complicada la situación. Tengo que expresarlo de alguna manera porque mi cuerpo habla”, remarcó.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas. Foto: IG | thi4go_km

Daniela explicó que sus hijas son su motor para seguir adelante: “Son mis dos pilarcitos, me dan fuerza para poder seguir. Cuando llego a casa, abro la puerta y tengo que tener una sonrisa para estar fuerte por ellas. Todo eso después lo proceso de alguna manera porque tampoco puedo estar tirada en la cama llorando o expresando todo lo que siento adentro en mi corazón. Es muy difícil. Intento hacer todo lo mejor posible, pero la verdad que es muy difícil”, afirmó.

Romina Uhrig y Daniela Celis. Captura: eltrece / Puro Show.

La ex Gran Hermano también hizo hincapié en la complicada realidad económica que enfrenta, ya que debe hacerse cargo de todo mientras Thiago sigue internado. Aunque reconoció que “todo es muy complicado”, mantiene la esperanza de que la situación pueda cambiar: “Entiendo que es parte de la vida y lo que me tocó vivir”.



