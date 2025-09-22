A diez días del grave accidente en moto que lo dejó internado en terapia intensiva, Thiago Medina continúa en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, volvió a compartir un parte médico en sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores.

La ex Gran Hermano utilizó sus historias de Instagram para transmitir tranquilidad y también para pedir que no cesen las oraciones por la salud del joven de 22 años. “El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador y sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos”, detalló.

Foto: Instagram @danielacelis01

Sin embargo, Celis advirtió que surgió una complicación respiratoria. “Se presentó un tapón de mocos, atelectasia, que está siendo tratado con kinesióloga”, explicó. “Hoy el foco está en sus pulmones. Necesitamos que sanen. Pedimos oraciones para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”, agregó.

SE CONOCIÓ UNA NUEVA COMPLICACIÓN EN LA SALUD DE THIAGO MEDINA

La influencer también destacó que Medina fue sometido hace dos días a una nueva intervención quirúrgica. “Fue una cirugía sin complicaciones y con buena reparación de la parrilla costal”, precisó. A pesar de ello, el exparticipante de Gran Hermano permanece bajo un estricto control médico.

“Thiago permanece en terapia intensiva. ¡Estable! En este momento no requiere droga para la presión. Esperamos su evolución. ¡Mantenemos pedido de cadena de oración con toda la fe, luz y fuerzas que llegan!”, señaló Celis en otro mensaje.

Thiago Medina de Gran Hermano sorprendió con una confesión íntima: “Me gusta hacerlo todos los días” y generó revuelo en redes. CRÉDITO: Instagram

Cabe recordar que Medina fue operado de urgencia apenas ingresó al hospital tras chocar contra la parte trasera de un auto en la ex Ruta 7. Los médicos tuvieron que intervenir uno de sus pulmones y extirparle el bazo. Desde entonces, su familia y amigos mantienen activa una cadena de oración por su recuperación.

