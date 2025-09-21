La salud de Thiago Medina mantiene en vilo a sus seguidores y a todo su entorno. El influencer, que sufrió un tremendo accidente de moto hace una semana, continúa internado en terapia intensiva y su evolución es día a día.

Este lunes, Daniela Celis, su expareja y mamá de sus dos hijas, compartió el último parte médico a través de sus redes sociales.

"Thiago se encuentra estable. Con asistencia respiratoria mecánica, permanece sedado. Sin drogas para la presión”, detalló en una historia de Instagram.

Celis fue clara sobre el cuadro que enfrenta el ex Gran Hermano: “El órgano más afectado son sus pulmones. Es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejore”.

DANIELA CELIS ACTUALIZÓ EL PARTE MÉDICO DE THIAGO MEDINA TRAS SU OPERACIÓN

La influencer también se refirió a la operación a la que Medina fue sometido el viernes pasado. “La cirugía del tórax y el abdomen viene evolucionando de forma positiva”, aseguró.

La ex Gran Hermana volvió a insistir con el pedido de apoyo: “Mantenemos pedido cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.

Como en cada parte, la información también fue replicada por las hermanas del joven, Camila Deniz y Brisa, que acompañan el minuto a minuto desde las redes sociales.

EL PAPÁ DE THIAGO MEDINA HABLÓ SOBRE LA RECUPERACIÓN DE SU HIJO TRAS EL ACCIDENTE DE MOTO

Después de la última intervención, Julio Medina, el papá de Thiago, pudo ingresar a verlo y contó cómo fue ese momento.

“No lo podíamos tocar, obviamente, porque recién había salido del quirófano, pero nos dejaron verlo y hablamos”, relató en diálogo con la prensa.

Julio describió la reacción de su hijo: “Parece que nos escucha, porque sentí cómo se agitaba”. Y no dudó en destacar la fortaleza de Thiago en este momento tan delicado: “Es un toro. Un alma de fierro tiene”.

