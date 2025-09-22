En medio de la preocupación por la salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022 que permanece internado en terapia intensiva desde el 12 de septiembre tras un grave accidente de moto, Daniela Celis conmovió en las redes sociales al compartir un emotivo recuerdo de hace un año junto al padre de sus hijas mellizas.

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina, el padre de sus hijas, tras el accidente (Foto: redes sociales).

El mensaje de Daniela Celis

En el video publicado en Instagram, Daniela recopiló imágenes de su relación con Thiago y agregó un mensaje cargado de emoción:

“Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre, te lo imploro”. Además, aclaró que el video es del año pasado, y se ve al influencer llegando a la casa que compartían con dos ramos de flores en el Día de la Primavera para sus mellizas.

El estado de salud de Thiago Medina

Thiago sufrió un accidente de moto el pasado 12 de septiembre por la noche y desde entonces permanece internado en terapia intensiva, habiendo atravesado una operación delicada la semana pasada.

Su evolución es seguida de cerca por sus seres queridos, mientras familiares y fanáticos organizan cadenas de oración en las redes sociales.

El presente de Daniela Celis

La ex Gran Hermano se encuentra abocada al cuidado de sus mellizas mientras evoluciona el estado de salud de su expareja, mientras no deja de expresar públicamente su apoyo y su pedido de oración para el papá de sus hijas.

Sus seguidores destacaron la fortaleza con la que enfrenta esta etapa y la unión familiar que refleja en sus publicaciones.