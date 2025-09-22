A diez días del accidente que lo dejó internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde fue operado este fin de semana, Thiago Medina sigue luchando por su vida y su ex, Daniela Celis, lanzó otro desesperado pedido de oración.

La ex Gran Hermano suele hacer mención al joven papá de sus hijas a diario, ya sea pasando el parte médico como pidiendo cadenas de oración para su mejoría. Si bien en la previa al accidente su relación era tirante, en los últimos días ella dio grandes muestras de amor por él.

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina (Foto: capturas de redes sociales y Telefé).

Por eso, este lunes Daniela contó que tras la operación a la que se sometió al joven este fin de semana, algunas partes de su cuerpo quedaron comprometidas y la única forma que ella encuentra de hacer que sanen es rezando junto a los fans del joven artista.

DANIELA CELIS LANZÓ UN DESESPERADO PEDIDO DE ORACIÓN POR LA SALUD DE THIAGO MEDINA

“Pensé mucho en hacer este video o no, y la verdad que yo siento que necesito hacerlo porque quiero agradecerles a todos ustedes, a cada uno que ahora prende una velita, que me manda fuerzas, que sé que está con nosotros, con la familia de Thiago, con las nenas, todos orando y rezando por él, por su evolución”, se la escucha decir a Daniela en el video.

“Quiero hacerles un pedido en lo más profundo de mi corazón y es que Thiago tiene los órganos... los mas afectados son sus pulmones”, explicó. “No sé específicamente qué está pasando, no puedo transmitirle con las palabras porque no quiero decir algo que no es. Solamente sé que necesito que sanen esos pulmones sí o sí para que pueda estar lo más pronto posible con nosotras”, advirtió.

“Son muy importantes esos pulmones y yo creo y sé que los milagros existen y sé que es mucha fe de todas las personas juntas, que podemos lograrlo, así que lo vamos a lograr. Por eso vengo acá especialmente a pedir, por favor que recemos y pidamos por la sanación de los pulmones de Thiago, que evolucionen, al santo que crean, al Dios que crean. Por Dios, por el amor de Dios, yo rezo a todos, a todos los santos", cerró.

