El pronóstico de Thiago Medina (22) sigue siendo reservado, dado que permanece internado en terapia intensiva en coma inducido, y en las últimas horas se supo que la salud del ex Gran Hermano 2022 tuvo un retroceso.

“Tiene los dos pulmones muy delicados, no respira sin el tubo”, contó Pía Shaw.

Entonces, la panelista de A la Barbarossa blanqueó la expectativa de los médicos tras la exitosa operación de la parrilla costal: “Lo que intentan, quieren y sueñan es que en los próximos días se pueda sacar este tubo para que sus pulmones trabajen solos”.

“Hoy no se da esa situación y esa es la situación que más preocupa”, resumió la periodista.

Las infecciones que padece Thiago Medina

Como había informado Daniela Celis, el papá de las mellizas Laia y Aimé (2) padece atelectasia, que vulgarmente describió como tapón de moco, que se trata con kinesiología.

Por otra parte, “un cultivo dio positivo de un principio de neumonía”, que motivaron que le “vuelva la fiebre el domingo por la noche”, pero todavía no pudieron determinar si es viral o bacteriana.

Al final, Pía Shaw enfatizó que los médicos del hospital Luciano y Mariano de la vega de Moreno quieren resolver estos problemas para “evitar una traqueotomía, que es lo que se necesitaría más adelante”, y poder “ir despertándolo de a poco” ya con sus propios pulmones funcionando.