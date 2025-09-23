Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano 2022, permanece internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, con un cuadro que mantiene en vilo a sus seres queridos.

Según informaron desde la puerta del hospital, el papá, las hermanas y Daniela Celis tomaron una decisión drástica: no hablarán más con la prensa.

“Están cansados, realmente cansados. No quieren hablar con los medios”, contaron en Intrusos. “Están esperando algún tipo de diálogo con los médicos”, detallaron.

La publicación de Daniela Celis en Stories de Instagram el martes 23 de septiembre.

El parte médico de Thiago Medina del martes 23 de septiembre

Según informó Daniela Celis, “Hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión”.

“Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia”, contó Daniela en Instagram.

“El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, concluyó.

¿Qué es la injuria pulmonar y cómo afecta la salud? El caso de Thiago

Hermanos mellizos: Brisa y Thiago. Foto: Instagram (@brii_mediina23)

La injuria pulmonar es un término médico que describe un daño agudo en el tejido pulmonar. Esta afección puede ser causada por diversos factores como infecciones graves, traumatismos físicos, inhalación de sustancias tóxicas o incluso complicaciones postquirúrgicas.

En el caso de Thiago, la injuria pulmonar se habría desencadenado como consecuencia directa del accidente que sufrió, en el que presentó múltiples fracturas costales y una perforación de órganos internos.

Estas lesiones provocaron una respuesta inflamatoria severa en los pulmones, afectando su funcionamiento normal.