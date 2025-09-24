La familia de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, atraviesa horas de profunda angustia tras el grave accidente de moto que sufrió el joven en General Rodríguez el pasado 12 de septiembre.

Su hermana, conocida como Camilota, difundió un video en redes sociales que conmovió a los seguidores y encendió aún más la preocupación por el estado de salud del influencer.

El desesperado comunicado de Camilota sobre la salud de Thiago Medina | Créditos: Instagram @camilota

En medio del llanto, relató que recibió un llamado del hospital donde permanece internado su hermano y las noticias no fueron alentadoras.

“Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración. Necesitamos un milagro sobre su vida, se los pido con una mano en el corazón. Dios va a tocar sus dos pulmones, los necesitamos a ustedes con esa fe y ese amor”, expresó entre lágrimas.

EL ÚLTIMO PARTE MÉDICO DE THIAGO MEDINA

Desde el centro de salud emitieron un reporte que describe un cuadro delicado. “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado”, señalaron los especialistas.

Foto: Instagram.

Medina, de 22 años, sufrió múltiples lesiones tras el accidente: debió ser operado en dos oportunidades, primero para extirparle el bazo y luego para reparar la parrilla costal, ya que presentaba ocho costillas fracturadas. Su estado sigue siendo crítico, con los pulmones comprometidos, aunque su entorno mantiene la esperanza de una recuperación.