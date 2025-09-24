La preocupación por la salud de Thiago Medina creció en las últimas horas. El joven de 22 años permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, luego de sufrir un accidente de tránsito el 12 de septiembre que lo dejó en estado crítico.

En medio de la incertidumbre, Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, utilizó su canal de Instagram para abrir su corazón y pedir ayuda a sus seguidores.

“Nunca sentí tanto miedo en mi vida”, confesó, visiblemente conmovida por la situación.

El pedido desesperado de Daniela Celis

Los mensajes de Daniela Celis en su canal de Instagramde

A través de sus redes sociales, Daniela se mostró aferrada a la fe y a la esperanza. “Me resguardo en cada oración, plegaria y FE. Por favor, por sus hijas y por él, pido sanación y oración para Thiago Agustín Medina”, escribió. Y agregó: “Gracias, la vida les va a devolver el doble”.

La influencer también agradeció el apoyo recibido en este momento tan difícil y destacó el trabajo de los médicos que asisten a Thiago día y noche.

Thiago Medina en su moto | El auto que chocó al ex Gran Hermano (Fotos: redes sociales).

El parte médico: cómo sigue la salud de Thiago Medina

En las últimas horas, Daniela Celis compartió el parte médico oficial que emitió el hospital. “El paciente en la noche presentó un episodio de descompensación respiratoria que ameritó medidas y maniobras de abordaje propias del caso”, informaron los profesionales de la salud.

Daniela Celis y Camilota. Foto: captura de pantalla de Crónica TV.

A pesar de la gravedad del cuadro, el informe trajo algo de alivio: “Evolucionó con respuestas favorables. Actualmente sin requerimiento inotrópico, con parámetros de respirador y gases similares a los del día de ayer”.

Sin embargo, el pronóstico de Thiago Medina sigue siendo reservado. El joven permanece en terapia intensiva y su evolución es seguida minuto a minuto por el equipo médico y sus seres queridos.



