La situación de Thiago Medina (22) pasó por un momento crítico en las últimas horas, cuando los médicos le realizaron una maniobra salvadora, y Daniela Celis actualizó el parte del Hospital Lucio y Mariano de la Vega de Moreno.

“En las últimas horas tuvo una descompensación respiratoria que pudo ser controlada”, contó Milva Castellini en El Noticiero de la Gente.

Más tarde, Rafael Juli contó en Intrusos que el ex Gran Hermano 2022 sigue “en en terapia intensiva”, y reveló: “Los médicos están esperando el momento para extubarlo, pero por ahora no. Están tratando de evitar una traqueotomía”.

Los posteos de Daniela Celis por Thiago Medina. (Foto: @danielacelis01) Por: Fernando Gatti

Por otra parte, el cronista explicó: “Ayer habría tenido una descompensación a nivel pulmonar y los médicos tuvieron que hacer unas maniobras como para estabilizarlo y lo lograron”.

“No está teniendo la necesidad de que le den drogas para la presión, pero sí una serie de antibióticos. El problema fundamental son los pulmones. Tienen que mejorar y empezar a funcionar por sus propios medios”, cerró.

El posteo de Daniela Celis y la causa por el accidente en moto

Casi al mismo tiempo, el jueves por la tarde la madre de las mellizas Laia y Aimé (2) Medina manifestó: “¡Recién salgo de verlo!”.

Los posteos de Daniela Celis por Thiago Medina. (Foto: @danielacelis01) Por: Fernando Gatti

“Thiago continúa estable, no presentó fiebre”, se alegró.

Entonces enfatizó: “Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.

En cuanto a la causa, el fiscal Leandro Ventricelli está investigando el caso, pero el hecho de que Thiago Medina no tuviera el registro ni la cédula verde de la moto en regla es un impedimento para la acción penal contra el imprudente conductor contra el que cochó.