La delicada situación de Thiago Medina mantiene en vilo a sus seres queridos y a todos sus fanáticos. En medio de la preocupación, su excompañera de Gran Hermano y amiga, Julieta Poggio, le dedicó un conmovedor posteo en sus redes sociales.

En una historia de Instagram, la influencer compartió una imagen de Thiago junto a un texto con pasos de meditación y visualización para enviarle fuerzas en este difícil momento: “Sentate en un lugar tranquilo. Cerrá los ojos. Respirá profundo unas cuantas veces. Visualizá a tu amigo o compañero rodeado de luz (puede ser blanca, dorada, verde, lo que sientas)”, se pudo leer en su posteo.

Además, invitó a sus seguidores a sumarse con un deseo: “Podés imaginar que le estás sosteniendo la mano, abrazando o simplemente enviando un deseo: ‘Recupérate. No estás solo’”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@poggiojulieta)

Con un corazón rojo vendado acompañando el texto, Julieta dejó en claro su cariño y apoyo incondicional hacia Thiago, quien continúa luchando por su recuperación rodeado del amor de su familia, amigos y compañeros del reality.

CAMILOTA, A FLOR DE PIEL, EN MEDIO DEL DELICADO ESTADO DE SALUD DE THIAGO MEDINA: “ÉL NOS ESCUCHA”

La salud de Thiago Medina sigue generando enorme preocupación, y en este duro momento su hermana, Camila “Camilota” Deniz, volvió a expresar públicamente sus sentimientos. Conmovida, habló en Cortá por Lozano sobre cómo atraviesa la familia esta etapa tan difícil.

Con una mezcla de angustia y esperanza, Camilota se conmovió en vivo: “Hoy, Thiago evolucionó un poquito mejor que ayer. No tuvo fiebre. Es día a día. Es un momento donde atravesamos toda la familia, mi papá, mi cuñada Daniela (Celis), las bebés que lo deben extrañar, yo, los hermanos”.

La exparticipante de Cuestión de Peso reconoció sus altibajos emocionales: “Cada tanto me agarra las crisis y digo ‘me tengo que fortalecer más’. Tiene que salir, va a salir porque lo declaramos. Dios va a hacer un milagro sobre su vida. Estamos confrontando esto”.

Foto: Instagram (@camioficial94)

El accidente complicó en horas el estado de salud del joven, lo que generó gran alarma entre sus seres queridos: “Desde el viernes que pasa esto estuvimos apoyando, la familia, amigos, Brisa, la melli, y Dani también entró. Nos estamos turnando. Él nos tiene que escuchar y salir adelante porque hay más unión en la familia”, aseguró.

Sobre las cadenas de oración, Camila fue clara: “Sí, nos llega. Anteanoche donde recibimos esa llamada donde retrocedió, sentí que se me iba el mundo. Mis hermanos están en La Matanza y nosotros en General Rodríguez. Le dije a Dios: ‘no me podés soltar la mano, tenés que hacer un milagro’”.

Camila Deniz: “El otro día lo fui a ver (a Thiago) y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba y como que pestañaba y me guiñaba un ojo”.

Finalmente, Camilota contó cómo percibe a Thiago en sus visitas: “El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha. Yo le hablaba y como que pestañaba y me guiñaba un ojo. Le digo que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”.