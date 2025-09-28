A una semana de su operación, Thiago Medina (22) podría estar presentando una leve mejora tras el grave accidente de motocicleta que sufrió hace 15 días. Su hermana, Camila Deniz contó en la TV que el joven le da señales de que la escucha.

Mientras toda la familia pide cadenas de oración por su mejora, “Camilota” brindó una entrevista a Cortá por Lozano en la que contó cómo son las visitas que le hacen al joven los familiares y amigos, y las señales que ella ve como positivas en su recuperación.

Fotos: capturas Telefe

“El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha”, aseguró Camila. “Yo le hablaba y como que pestañeaba y me guiñaba un ojo”, aseguró la ex participante de Cuestión de Peso, en referencia a la reacción de su hermano a sus palabras.

Leé más:

Daniela Celis actualizó el estado de Thiago Medina tras 15 días en terapia intensiva

CAMILOTA ASEGURA QUE THIAGO MEDINA YA REACCIONA A SUS PALABRAS

Asimismo, Camila contó que trata de hacer que su hermano se aferre a la vida, contándole cómo todos esperan su evolución. “Le digo que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”, aseguró. .

Este testimonio se une al esperanzador posteo de Daniela Celis de este sábado, en el que señaló que Thiago presenta una “leve mejoría”, tras las complicaciones pulmonares que sufrió en la semana y que obligaron a los médicos a colocarlo boca abajo para permitirle respirar mejor.

Daniela Celis compartió el estado de salud de Thiago Medina (Foto: Instagram)

“Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual. Seguimos con el pedido de cadena de oración que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas”, escribió en una story de Instagram.

Leé más:

Por qué analizan operar otra vez a Thiago Medina: qué cirugía le practicarían

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.