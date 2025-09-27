La preocupación por la salud de Thiago Medina no da tregua. El ex participante de Gran Hermano lleva ya 15 días internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, después de sufrir un grave accidente en moto.

Este sábado, Daniela Celis compartió un mensaje que trajo algo de alivio a sus seguidores y a todos los que siguen de cerca la evolución de Thiago. “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual”, escribió la joven en sus redes sociales, donde viene informando cada paso del proceso.

A pesar de la pequeña mejoría, la situación sigue siendo delicada. Thiago fue operado dos veces: primero para extirparle el bazo y luego para reparar la parrilla costal. Por eso, Daniela insistió en la importancia de la fe y el acompañamiento.

“Seguimos con el pedido de cadena de oración que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas”, escribió.

DANIELA CELIS REVELÓ EL NUEVO PARTE MÉDICO DE THIAGO MEDINA A DOS SEMANAS DE SU ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Desde el accidente, ocurrido el viernes 12 de septiembre, la familia de Thiago se apoyó en la fe y en el cariño del público. Incluso, organizaron una vigilia en el hospital para el viernes 26 de septiembre, invitando a quienes quisieran acercarse a rezar por su recuperación. Sin embargo, la convocatoria fue suspendida y reprogramada para el sábado.

Días atrás, Daniela había contado que Thiago se encontraba estable, sin fiebre, recibiendo antibióticos y bajo curaciones constantes tras las intervenciones quirúrgicas. El mensaje de este sábado, aunque breve, renovó la esperanza de sus seres queridos y de todos los que siguen atentos su evolución.

Por ahora, la familia y los amigos de Thiago siguen esperando buenas noticias y agradecen cada muestra de apoyo en este momento tan difícil.

