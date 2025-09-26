Daniela Celis atraviesa días difíciles tras la internación de Thiago Medina, y su ausencia en la función del miércoles en el Gran Rex se hizo sentir. Sin embargo, sus compañeros de streaming decidieron homenajearla con unas palabras que emocionaron a todos los presentes.

En Puro Show mostraron el conmovedor momento en el que Fefe, desde el escenario, tomó la palabra: “La función del día de hoy está dedicada a Thiago Medina, sus hijas (Aimé y Laia), y a nuestra queridísima Daniela Celis, más conocida como ‘Pestañela’”, comenzó diciendo.

“Para ella sería un sueño estar acá pero, por las sorpresas que te da la vida, no pudo ser. La conocemos lo suficiente para poder asegurar que como buena mujer del espectáculo, el escenario es su lugar y su sueño se le va a cumplir”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, con la voz quebrada: “Es una persona con tanto amor para dar que es imposible que no le vuelva. Dani también es ‘Patria y familia’ (el programa que integra en Luzu TV), y les pedimos que todo ese amor que nos están dando hoy, se lo manden a ella y a su familia hermosa en este desafío que están viviendo”.

Foto: Instagram @danielacelis01 y @thi4go_km

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

YANINA LATORRE, TAJANTE SOBRE LA ACTITUD DE DANIELA CELIS EN LA INTERNACIÓN DE THIAGO MEDINA

La internación de Thiago Medina generó preocupación y una gran cadena de oración entre sus seres queridos y el público. En ese contexto, Yanina Latorre analizó en vivo en Sálvese Quien Pueda el rol de Daniela Celis, en medio de este difícil momento.

“Esta chica tiene el cielo ganado“, expresó Yanina, destacando la entereza de Daniela, que tiene a Aimé y Laia con el joven, frente a la angustiante situación.

“Ella es una fenómena. Es muy fuerte. Es una niña, podría no estar. Hay muchas que, enojadas, no te van”, agregó en el programa que conduce por América, después de que Thiago saliera de una operación que duró más de 4 horas donde se procedió a lareconstrucción de la parrilla costal.

Foto: Captura (América)

Por último, Latorre remarcó la importancia de su presencia pese a las diferencias que habían trascendido entre la pareja: “Estaban separados”, recordó. Y cerró: “Es pendeja, la había cagad..., estaba enojada, y está ahí”.