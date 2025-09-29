Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa un momento delicado desde el siniestro vial en moto que sufrió hace más de 15 días en Francisco Álvarez, partido de Moreno.

El joven permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, estable pero con los pulmones seriamente comprometidos.

En las últimas horas, Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas, Aimé y Laia, compartió en redes sociales un mensaje que trajo alivio a familiares, amigos y seguidores: “Se encuentra en recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica”.

El parte médico emitido por el hospital antes del fin de semana reforzó esa mirada positiva: “Medina pudo superar adecuadamente los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud. Se resolvió optimizar la analgesia y modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”.

Aunque sigue en una situación delicada, el panorama clínico muestra avances que ilusionan. Daniela concluyó su posteo con un pedido de fe y energía: “Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros”.

“Thiago Medina pudo superar adecuadamente los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud”.

NOVEDADES SOBRE LA SALUD DE THIAGO MEDINA

El periodista Fede Flowers compartió en X (ex Twitter) el siguiente comunicado:

Sobre el estado de salud de Thiago Medina: quieren y necesitan operarlo nuevamente pero tienen que estabilizarlo. Los reflejos que tuvo fueron por la baja de sedación para sacarle el tubo, la ventaja con la que corre me dicen los médicos es que tiene el corazón joven pero tiene que ir a quirófano nuevamente.

YANINA LATORRE, TAJANTE SOBRE LA ACTITUD DE DANIELA CELIS EN LA INTERNACIÓN DE THIAGO MEDINA

La internación de Thiago Medina generó preocupación y una gran cadena de oración entre sus seres queridos y el público. En ese contexto, Yanina Latorre analizó en vivo en Sálvese Quien Pueda el rol de Daniela Celis, en medio de este difícil momento.

“Esta chica tiene el cielo ganado“, expresó Yanina, destacando la entereza de Daniela, que tiene a Aimé y Laia con el joven, frente a la angustiante situación.

“Ella es una fenómena. Es muy fuerte. Es una niña, podría no estar. Hay muchas que, enojadas, no te van”, agregó en el programa que conduce por América, después de que Thiago saliera de una operación que duró más de 4 horas donde se procedió a lareconstrucción de la parrilla costal.

Por último, Latorre remarcó la importancia de su presencia pese a las diferencias que habían trascendido entre la pareja: “Estaban separados”, recordó. Y cerró: “Es pendeja, la había cagad..., estaba enojada, y está ahí”.