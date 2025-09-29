La evolución de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, trajo un rayo de esperanza este fin de semana luego del fuerte choque que sufrió el pasado 12 de septiembre en la zona de Moreno.

Aunque el pronóstico sigue siendo reservado, su familia celebró un avance significativo: Thiago abrió los ojos, un gesto que fue interpretado como una señal positiva en medio de su delicado estado de salud.

Pero lo que más conmovió en redes sociales fue la publicación de una de sus hijas, quien fue retratada en una tierna foto desde la clínica donde el joven se recupera.

Foto: @camioficial94

La imagen fue compartida por Camila Medina, más conocida como Camilota, hermana de Thiago y ex participante de Cuestión de Peso, quien mostró a su sobrina en brazos con un mensaje lleno de amor y esperanza:

“Mi motor y fortalezas”, escribió junto a la postal.

Las gemelas Laia y Aimé, hijas que Thiago tuvo con Daniela Celis –a quien conoció durante su paso por Gran Hermano– se convirtieron en un símbolo de fuerza para toda la familia, que atraviesa días de profunda preocupación, pero también de unión y apoyo constante.

El emotivo relato de Camilota sobre el estado de Thiago Medina

En sus historias de Instagram, Camilota compartió cómo fue el momento en el que notaron signos de respuesta por parte de Thiago:

“Está postrado, no nos ve, pero nos escucha. Yo le hablaba y pestañaba, me guiñaba un ojo. Le digo que está toda la familia, que las bebés lo esperan, que estamos todos unidos y con muchos proyectos”, expresó emocionada.

También detalló que la familia se turna para visitarlo y que cada palabra de aliento puede marcar la diferencia:

“Él en este momento nos tiene que escuchar y salir adelante”, afirmó.

Daniela Celis también se acercó a la clínica

Por su parte, Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, también visitó al joven. En redes sociales compartió: “Recién salgo de verlo”, dejando entrever su preocupación pero también el apoyo que sigue brindándole en este momento difícil.

Thiago Medina continúa su recuperación en un centro médico mientras sus seres queridos y fanáticos siguen de cerca cada novedad sobre su salud.

La imagen de su hija desde la clínica se volvió viral y se transformó en un mensaje de fuerza colectiva para acompañar su proceso.