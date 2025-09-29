Camila Deniz, más conocida como Camilota, compartió este lunes 29 de septiembre a la tarde las últimas novedades sobre el estado de salud de su hermano Thiago Medina.

“Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno”, escribió Camilota en sus stories de Instagram.

Y añadió: “Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado. Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan día a día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”.

El mensaje de Camilota en Instagram

Por qué le quitaron la asistencia mecánica a Thiago Medina

Este domingo, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundiÓ un nuevo parte médico sobre Thiago Medina El ex Gran Hermano, de 22 años, lleva dos semanas internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras sufrir un grave accidente en moto.

Daniela Celis compartió el último parte médico de Thiago Medina (Foto: Instagram)

De acuerdo al informe oficial, ayer los médicos iniciaron las primeras maniobras para retirar la asistencia respiratoria mecánica. El parte, emitido a las 13, detalló que Thiago “se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica”.

Además, aclararon que su evolución es monitoreada de manera constante, con pronóstico reservado y seguimiento intensivo junto al equipo de kinesiología respiratoria.