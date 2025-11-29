La visita de Rosalía a la Argentina dejó mucho más que música. En su paso por el programa Otro Día Perdido, la artista española se robó todas las miradas y terminó viviendo un momento tan divertido como inesperado junto al equipo de Mario Pergolini.

Todo arrancó con la buena onda del conductor, quien la recibió y despidió con elogios y un toque de humor: “Rosalía, fue un gusto conocerte, gracias por brindarnos tu tiempo, es hermoso que hayas estado acá, te agradecemos que nos hayas brindado el tiempo, te vamos a regalar un perro ahora para que te lo lleves”, lanzó el conductor, desatando las risas en el estudio.

Rosalía en Otro Día Perdido con Mario Pergolini (Foto: prensa).

La cantante, entre sorprendida y divertida, respondió: “¿Ah, sí? Oye, qué maravillosa ilusión, pero qué responsabilidad”, bromeó Rosalía, mostrando su carisma. La charla siguió con otro clásico argentino: la camiseta de fútbol.

“No te vamos a regalar un perro, pero sabes que en este país regalar camisetas es como algo muy sencillo, sé que te regalaron una de Argentina, pero te quería regalar una de Boca”, explicó Pergolini.

Rosalía se flechó en Otro Día Perdido (Foto: prensa).

Rosalía, encantada, no dudó en agradecer: “Oye… muchas gracias, ¡qué majo!”, soltó, mientras recibía la camiseta azul y oro de parte de uno de los productores de la emisión, quien flechó a la artista catalana.

Rosalía recibió la camiseta de Boca en Otro Día Perdido y se flechó con el productor (Foto: prensa).

UN ENCUENTRO QUE SE VOLVIÓ VIRAL: EL FLECHAZO DE ROSALÍA CON EL PRODUCTOR DE MARIO PERGOLINI

El momento más divertido llegó cuando Pergolini, entre risas, preguntó: “¿Qué hago con este pibe ahora?”, señalando a su productor, que se puso visiblemente nervioso ante la presencia y los halagos por parte de la estrella.

Rosalía se flechó en Otro Día Perdido (Foto: prensa).

Rosalía, lejos de pasar el momento por alto, lo notó enseguida: “Se puso rojo, ¡qué majo! muchas gracias, ¿cómo te llamas?”, le preguntó al joven, que se presentó como Nico.

Rosalía en Otro Día Perdido (Foto: prensa).

“Encantada, un gusto, un placer, qué majo Nico”, le dijo Rosalía mientras le daba la mano, generando un clima de complicidad y risas en todo el estudio. Antes de despedirse, Rosalía volvió a agradecer: “Muchas gracias”, le dijo a Mario por el regalo, cerrando una visita que dejó a todos con una sonrisa.

