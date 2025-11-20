El partido entre Barracas Central y Huracán jugado el lunes terminó envuelto en un fuerte escándalo arbitral marcado por dos penales polémicos sancionados a favor del equipo de la familia Tapia. Las decisiones de Andrés Gariano y las intervenciones del VAR desataron la indignación del Globo, especialmente porque uno de los penales fue ejecutado por Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA.

Huracán, que se jugaba la clasificación a los playoffs, quedó eliminado tras el 1-1 y denunció fallos que alteraron el desarrollo del partido. El encuentro estuvo atravesado por expulsiones mal aplicadas, tarjetas omitidas y revisiones que generaron tensión permanente.

Mario Pergolini. Crédito: eltrece

Este martes el conductor de Otro Día Perdido leyó un titular de Clarín Deportivo que decía: “El paso a paso del escándalo en Barracas versus Huracán: dos penales polémicas, el ladrón de Kudelka y la amenaza ‘te voy a romper todo’ del árbitro Gariano”.

Leé más:

La China Suárez le confesó a Pergolini por qué su familia le buscaba el “666” en su cabeza

MARIO PERGOLINI REVELÓ QUIÉN ES EL FAMOSO QUE MÁS CARTAS DOCUMENTO LE ENVIÓ A OTRO DÍA PERDIDO

“¿Nos vamos a meter con este tema de vuelta? Ya tenemos una carta de documento”, advirtió Rada. “Sí, tenemos varias cartas documento de Chiqui Tapia. Casualmente siempre que hablamos de este tema. ‘Tenemos’… ¡tengo!”, coincidió Mario.

“Se siente ofendido Tapia. Pero, como puede que sepan, cada vez que juega Barracas se habla de ‘ayudines’ por la cercanía del equipo del presidente la AFA. Es injusto porque es una vinculación forzada. Porque siempre le pasan cosas a Barracas y la verdad yo le doy un dato para que vean lo injusto”, adelantó el conductor.

Mario Pergolini y Claudio "Chiqui" Tapia (Fotos: captura eltrece y redes sociales)

“El primer penal lo pateó Iván Tapia, que es el hijo del Chiqui Tapia. El presidente de la institución es Matías Tapia, que es el otro hijo del Chiqui Tapia. Y la cancha se llama Estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia”, relató Pergolini.

“Pregunta. Si Barracas sale campeón, ¿clasifica para el mundial?”, quiso saber irónicamente Rada. “No te podría asegurar eso, pero cito a Tapia: ‘Es Barracas central. No trates de entenderlo’”, contestó Mario, y agregó: “Y la carta mandala al mismo lugar. ¡Qué ganas, papi! En serio, con los problemas que tiene el fútbol”.

Leé más:

La maldad de la China Suárez y Mauro Icardi tras la nota con Mario Pergolini: “Fueron al camarín y...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.