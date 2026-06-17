El coqueteo de Ian Lucas con Evangelina Anderson primero y con Sofía Gonet después quedaron en eso, y ahora el ganador de MasterChef Celebrity blanqueó su noviazgo con Rentana Mónaco.

Si bien el rumor de que estaban juntos circulaba hace al menos un mes, Ian se vio obligado a oficializar a la influencer con asombroso parecido a Eva luego de que Marley deschavara en diálogo con Florencia Peña que su compañero de transmisiones de Telefe estaba acompañado por su pareja.

Entonces, Paula Varela charló con Lucas, quien le oficializó el romance con Mónaco.

Marley y Flor Peña mandaron al frente a Ian Lucas y Renata Mónaco, y el ganador de MasterChef Celebrity se lo tomó con humor.

“Se conocieron porque grabaron varios videos juntos para YouTube y se llevaron bien rápidamente”, contó la periodista de Intrusos.

Ian Lucas y Renata Mónaco en el Mundial de la Fifa 26.

Los planes de la flamante apasionada pareja

“Él la invitó y ella llegó antes de ayer, y van a estar juntos una semana”, dijo Paula.

Ian Lucas y Renata Mónaco en el Mundial de la Fifa 26.

“Ella viajó al Mundial a acompañarlo”, cerró Varela sobre el romántico gesto de Ian Lucas hacia Renata Mónaco.