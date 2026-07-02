Ian Lucas estaría a punto de dar un paso clave en su carrera televisiva. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, el joven influencer tendría todo acordado para ponerse al frente de su propio programa en Telefe, cumpliendo así una promesa que el canal le habría hecho tras su consagración en MasterChef Celebrity.
La conductora sorprendió a todos al lanzar la primicia en vivo: “Tengo una primicia. A Ian le van a dar un programa en Telefe. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes, porque ahora se iba a Turquía a hacer un evento”, explicó.
Además, cuando le preguntaron si se trataba de un formato musical o de entretenimiento para jóvenes, la conductora dejó entrever que el proyecto apunta al público de Ian y sorprendió con otro dato: “Va a estar al aire en el prime time”, aseguró.
“Después de Gran Hermano, va a esta Wanda Nara con MasterChef. Se viene Masterchef Kids con Ian”, agregó. Y cerró: “Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Y ahora, al mismo tiempo que graba Wanda, va a grabar él. Están viendo si lo dejan para el año que viene o lo sacan directamente atrás de MasterChef, de Wanda Nara”.
Yanina Latorre: “Se viene Masterchef Kids con Ian Lucas”.
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IAN LUCAS Y UN NUEVO CONFLICTO CON SUS COMPAÑEROS DE MASTERCHEF TRAS NO SER INVITADO A UNA CENA
Nuevo escándalo alrededor de MasterChef Celebrity. Esta vez, quien rompió el silencio fue Ian Lucas, que reveló su enojo tras quedar excluido de una cena organizada por varios de sus excompañeros del reality culinario, entre ellas Evangelina Anderson.
En una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, Ian habló sin filtro sobre las internas que existirían dentro del grupo y dejó entrever que hay bandos muy marcados entre los participantes.
“Por último, se armó medio un escandalito ahí con el tema de la cena de Masterchef. Vos me dijiste que no te invitaron. El Turco dice que sí, que vos mentiste”, comentó el cronisto, Rodrigo Bar. Y lejos de esquivar la polémica, Ian respondió tajante: “Chico, yo no miento. Se lo juro por mi abuela que no me interesa”.
Además, Ian dejó en claro que no entiende por qué algunos compañeros salieron a desmentirlo públicamente: “El turco es mi amigo, es increíble, pero no sé por qué dice eso. Se ve que lo están tirando para el otro bando”, lanzó, picante.
Pero eso no fue todo. En plena entrevista también reveló quiénes habrían quedado afuera del famoso encuentro: “La invitación no llegó ni a La Reini ni a La Joaqui ni a mí. No estamos en el grupo”, aseguró.
Ian Lucas: “La invitación no llegó ni a La Reini ni a La Joaqui ni a mí. No estamos en el grupo”.
Finalmente, el joven intentó bajarle el tono al escándalo y dejó en claro que no piensa seguir alimentando el conflicto: “Yo terminé Masterchef, hice lo que tenía que hacer, estoy tranquilo. Me sigo llevando bien con la gente que me quiero llevar bien yo y ya está. Fueron compañeros míos de trabajo y está la mejor”, cerró.