El Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 no solo dejó emociones en la pista, sino también un momento que hizo vibrar a los argentinos. En pleno circuito de Suzuka, la actriz Anya Taylor-Joy protagonizó un breve pero inolvidable intercambio con el periodista Juan Fossaroli que rápidamente se volvió tendencia en las redes.

Todo ocurrió cuando el cronista de ESPN se acercó a la estrella de Hollywood para una pequeña charla. “Anya, una palabra sola”, le pidió Fossaroli. Ella, con una sonrisa y su inconfundible tonada, respondió: “¡Hola!”.

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El periodista, que ya la había cruzado en Mónaco, quiso saber si estaba disfrutando del evento. “Un montón”, contestó la actriz, mientras los fanáticos la saludaban y le gritaban desde todos lados.

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El momento más viral llegó cuando Fossaroli le preguntó por su relación con la Argentina. “¿Disfrutaste tu tiempo en Argentina o no?”, consultó. Anya, entre risas y mientras buscaba a su grupo de amigos, lanzó un “Sí, me encanta. Perdón, amor, estoy tratando de agarrar todos mis amigos, pero un gustazo. Que disfruten”. Ese “Perdón, amor” fue suficiente para que las redes explotaran de orgullo y cariño.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En X y otras plataformas, los usuarios celebraron el costado argentino de la actriz con frases como “Princesa de la Nación”, “Es más argentina que el dulce de leche”, “Me encanta cuando se le nota lo argentina que es” y “Más argentina que el mate”. El “Perdón, amor” se transformó en meme y en declaración de amor colectiva: “Me llega a decir ‘amor’ a mí y me mato en ese instante”, escribió un fanático.

Anya Taylor-Joy (Foto: Instagram)

Pero el vínculo de Anya Taylor-Joy con la Argentina va mucho más allá de una simpatía ocasional. Nació el 16 de abril de 1996 en Miami, pero su historia familiar está marcada por raíces bien porteñas. Su papá, nacido y criado en Buenos Aires, es de ascendencia inglesa y escocesa. Su mamá, psicóloga, nació en Zambia y es hija de un diplomático inglés y una española de Barcelona.

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