En medio del escándalo mediático por la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez y el blanqueo de infidelidad de la actriz al aire de Olga, una sutil pero llamativa acción de Benjamín Vicuña generó revuelo en redes sociales.

El actor chileno, conocido por sus vínculos con el mundo del espectáculo argentino y por haber sido pareja de la China Suárez, le dio “me gusta” a una publicación que hablaba de la ruptura de la pareja.

La cuenta de espectáculos de La Voz subió un posteo titulado: “Aseguraron que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez”, y rápidamente se viralizó por el inesperado like de Vicuña. ¿Casualidad o mensaje encubierto?

El polémico like de Benjamín Vicuña. Captura de stories de Juariu.

El vínculo con la China Suárez y los ex amigos

Lo que generó aún más especulación fue el contexto: Accardi y Vázquez fueron durante años amigos muy cercanos de la China Suárez, pero el vínculo se rompió hace años, tras la dolorosa muerte de Santiago, el hermano de Nico.

Desde entonces, las relaciones entre ellos quedaron fracturadas. Por eso, la reacción pública de Benjamín Vicuña —ex pareja de la China y también afectado por situaciones similares en el pasado— no pasó desapercibida.

¿Coincidencia o mensaje?

No es la primera vez que los movimientos digitales de Benjamín Vicuña generan repercusión.

El actor ha demostrado en otras ocasiones que está al tanto de la actualidad del mundo del espectáculo, aunque rara vez se pronuncia directamente.