Este miércoles 29 de octubre, la ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una noche que promete ser inolvidable. El Circo Del Ánima, en el Casino de Puerto Madero, será el escenario de un evento que va mucho más allá de la moda: el Halloween Fashion Show.

Detrás de esta propuesta única, tres protagonistas unen su talento y compromiso para crear una velada que combina glamour, espectáculo y solidaridad. Verónica de la Canal y Flavio Mendoza serán los anfitriones de una noche solidaria única en el Circo Del Ánima.

La primera gran figura de la noche será Verónica de la Canal, referente indiscutida de la moda nacional. Con su sello romántico y teatral, la diseñadora preparó una colección exclusiva para el evento, donde los encajes delicados, los bordados sofisticados y las siluetas imponentes se mezclan con un toque lúdico inspirado en Halloween.

Flavio Mendoza y Verónica de la Canal presentan Halloween Fashion Show (Foto: prensa).

El segundo protagonista es Flavio Mendoza, artista multifacético y creador de algunos de los espectáculos más impactantes de la escena argentina. Mendoza será el encargado de dirigir la puesta artística del Halloween Fashion Show, llevando la pasarela a otro nivel.

Con coreografías, música en vivo y acrobacias, Flavio promete convertir cada salida en parte de una gran obra visual, donde el público será testigo de un relato que combina moda y show como nunca antes.

FUNDAMIND: LA SOLIDARIDAD COMO MOTOR DE LA NOCHE

El tercer protagonista no estará sobre la pasarela, pero será el corazón del evento: FUNDAMIND. Esta organización lleva más de 35 años acompañando a miles de chicos y chicas en situación de vulnerabilidad y con discapacidad, brindando educación, alimentación, salud y apoyo familiar.

Toda la recaudación del Halloween Fashion Show será destinada a los programas de FUNDAMIND, transformando cada entrada en una oportunidad concreta para mejorar la vida de cientos de familias.

El Halloween Fashion Show será mucho más que un desfile: será una celebración donde la belleza de los diseños de Verónica de la Canal, la emoción del show de Flavio Mendoza y la fuerza transformadora de FUNDAMIND se unen para dejar huella.