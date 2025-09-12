Katy Perry la rompió en sus shows en el Movistar Arena y, además del cariño de la gente, se llevó un diseño exclusivo de Vero de la Canal.

La diseñadora elaboró un corset especial para la artista estadounidense y se lo obsequió a la salida de uno de sus espectáculos.

Acompañada por el club de fans de Perry, Vero de la Canal le hizo el regalo. “Te trajimos esto para vos, es de la diseñadora que nos viste hoy”, explicó la anfitriona.

Katy Perry recibió un corset de Vero de la Canal y dijo que lo va a usar: el video | Créditos: Instagram @katyperry

KATY PERRY RECIBIÓ UN CORSET DE VERO DE LA CANAL

La cantante se sorprendió: “¿Es un corset?”. Y mientras abría la caja tomaba otros presentes, como detalles para su hija Daisy.

“¡Oh! ¡Es muy lindo! Me encanta. ¡Por Dios! Esto es muy hermoso. No solamente hermoso, en realidad voy a usar esto. Podría usar esto mañana mismo. Me encanta esto, muchísimas gracias. Gracias, chicas”, expresó con entusiasmo.

Luego abrió una galleta de la fortuna que estaba dentro de la caja y reveló: “Esta va a ser su fortuna. ‘Todo tienen belleza, pero no todos lo ven’”.