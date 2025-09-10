Katy Perry llegó el pasado domingo a la Argentina con motivo de su gira The Lifetimes Tour. Tras ocho años de su último show en el país, la cantante tiene pactado dos conciertos el día 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena.

Tras sacarse fotos con los bailarines en escena del show Tango Rojo en el Faena, la cantante visitó el Boutique Kovacs Shoes donde quedó impactada con el cuadro de Evita Perón.

Los mejores memes tras la foto viral de Katy Perry con el cuadro de Evita | Créditos: Twitter @agusperry

Según trascendidos, la artista quiso comprarlo, pero el empresario Antonio Ruíz, creador del famoso show de tango mencionado anteriormente, decidió regalárselo.

Los mejores memes tras la foto viral de Katy Perry con el cuadro de Evita | Créditos: Instagram @somosgelatina

MEMES DE KATY PERRY CON EL CUADRO DE EVITA

Tras una foto con Ruíz, la cantante exhibió el cuadro en las afueras del hotel ante la vista de un séquito de fans que se agolparon detrás de las vallas para saludarla.

Con sus manos en alto, alzando el cuadro de Evita Perón, Katy generó una lluvia de gritos y aplausos por vincularse, de alguna forma, con una figura de la historia política del país. Y luego llegaron los memes.