Katy Perry volvió a pisar suelo argentino y la fiesta fue total.

La cantante estadounidense aterrizó en Buenos Aires para presentarse el 9 y 10 de septiembre en el Movistar Arena, y su llegada no pasó desapercibida: cientos de fans la esperaron en la puerta del hotel en Recoleta y le regalaron un cuadro de Eva Perón, en un gesto que emocionó a todos.

Desde temprano, la expectativa fue creciendo. Los seguidores de Perry se agruparon en las inmediaciones del hotel con la esperanza de verla de cerca, sacarse una selfie o conseguir un autógrafo.

La artista, fiel a su estilo, salió a saludar, repartió sonrisas y se mostró súper cercana con quienes la esperaban bajo el cielo porteño.

El regalo de Eva Perón: el momento que se volvió viral

Entre saludos y flashes, se vivió una escena que quedará en la memoria de los fans argentinos. Katy Perry recibió de manos de un seguidor un cuadro de Eva Perón, ícono de la historia y la cultura nacional.

La cantante tomó el obsequio con una sonrisa gigante, posó para las cámaras y agradeció el gesto en medio de aplausos y gritos de emoción.

“Evita Perón”



Porque así se despedía Katy Perry de sus fanáticos junto al cuadro de Evita Perón. pic.twitter.com/2a32qSaQfc — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) September 8, 2025

“Gracias madre”, gritó uno de los fans, mientras la artista levantaba el cuadro y volvía a recibir una ovación. El momento quedó registrado en videos y fotos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Los comentarios no tardaron en llegar: “Me encanta este multiverso”, “Esto no estaba en mi bingo card”, “Una experiencia surreal”, “Katy, siempre serás icónica”, “Te amamos, Katy”, fueron solo algunos de los mensajes que circularon durante la noche.

Foto: X de @agusperry

Un regreso cargado de emoción y en medio de un clima especial

La llegada de Perry coincidió con una jornada política clave en la provincia de Buenos Aires, donde se conocieron los resultados de las elecciones legislativas y Fuerza Patria se impuso sobre La Libertad Avanza.

Mientras el país seguía de cerca el recuento de votos, la intérprete de “Teenage Dream” regaló un momento inolvidable a sus fans y reafirmó el lazo especial que mantiene con el público argentino.

Ahora, la expectativa está puesta en los shows del 9 y 10 de septiembre, donde la cantante promete repasar todos sus hits y desplegar una puesta en escena espectacular, como ya es su costumbre.

El presente personal de Katy Perry: separación y rumores de romance

En lo personal, la artista también atraviesa una etapa de cambios. En los últimos meses, trascendió que Katy Perry y Orlando Bloom pusieron fin a su relación después de varios años juntos. Ambos son padres de Daisy Bloom, la hija que tuvieron en común.

Pero las novedades no terminan ahí: hace pocas semanas, Perry fue vinculada sentimentalmente con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Según la revista PEOPLE, entre ambos habría surgido una fuerte atracción tras sus respectivas separaciones.

“Hay atracción, y ahora ambos están disponibles”, aseguró una fuente cercana al entorno del político canadiense. Sin embargo, el futuro de la relación es incierto: “Ambos están interesados el uno en el otro, pero tomará tiempo ver a dónde lleva esto”, agregaron.

Mientras tanto, Perry está enfocada en su gira internacional y Trudeau reorganiza su vida tras dejar el cargo y separarse de Sophie Grégoire, con quien tuvo tres hijos. “Tienen mucho en común”, señalaron desde el entorno de ambos.

Katy Perry y su conexión con el público argentino

Más allá de los rumores y el presente personal, la llegada de Katy Perry volvió a encender la pasión de sus fans argentinos. El regalo de Eva Perón y la ovación en la noche porteña son la prueba de un vínculo que, a siete años de su última visita, sigue más fuerte que nunca.