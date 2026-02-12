Camilota volvió a generar revuelo en redes sociales con un video que rápidamente se viralizó por su contenido inesperado y atrevido.

La influencer se grabó desde su cama compartiendo un chiste con doble sentido que la hizo estallar en carcajadas, mostrando su habitual desparpajo y espontaneidad.

EL CHISTE QUE LA HIZO VIRAL

En el video, Camilota aparece recostada sobre una almohada amarilla en lo que parece ser su habitación, con poca luz y un ambiente íntimo. Vistiendo una remera blanca con estampado floral azul, varios tatuajes visibles en sus brazos y un collar de caracoles, la influencer comienza con expresión seria a contar su ocurrencia.

“Me dicen fuego... ¿Saben por qué? Porque siempre estoy alzada... y caliente”, dijo.

LA RISA CONTAGIOSA

Lo que hizo que el video se volviera insólito no fue solo el chiste en sí, sino la reacción de Camilota ante su propia broma. Inmediatamente después de soltar la frase, su rostro se ilumina con una sonrisa enorme y explota en una carcajada escandalosa y contagiosa que parece imposible de controlar.

La influencer se tapa la boca con la mano mientras se ríe de manera rítmica y estridente, claramente divertida por su propio humor. Esa risa característica, desinhibida y genuina, fue precisamente lo que conquistó a sus seguidores y provocó miles de reproducciones.