Un nuevo rumor sacude a la farándula argentina: Sabrina Cortez, la ex participante de Gran Hermano, y Martín Baclini, empresario rosarino y figura habitual del mundo del espectáculo, habrían protagonizado una noche a puro cariño en uno de los boliches más concurridos de Costanera Norte.

La versión comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se instaló como uno de los temas más comentados del fin de semana.

El primero en anunciarlo fue el periodista Fede Flowers, quien desde su cuenta de X aseguró haber visto a la pareja en plena situación romántica dentro del reconocido local Costa 7070.

Su publicación fue directa y encendió la curiosidad de miles de usuarios: “Anoche a los besos y muy acaramelados Sabrina Cortez (ex GH) y Martín Baclini (ex de Cinthia Fernández) en Costa 7070, Costanera Norte. De nada”.

¿NUEVO ROMANCE ENTRE SABRINA CORTEZ Y MARTÍN BACLINI?

Según constató Noticias Argentinas, la escena habría ocurrido durante la madrugada, cuando Sabrina y Baclini compartieron un sector del boliche sin preocuparse demasiado por las miradas.

Aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas ni desmintió la versión, el registro de Flowers alcanzó para que los seguidores comenzaran a atar cabos, especialmente por la presencia frecuente de ambos en eventos nocturnos durante las últimas semanas.

Así fue la noche romántica entre Sabrina Cortez y Martín Baclini en Costanera Norte | Créditos: Instagram

El interés por la posible historia entre ellos no es casual. Sabrina Cortez, una de las ex GH más populares de los últimos años, ganó visibilidad gracias a su espontaneidad dentro de la casa y al vínculo que mantuvo con otros participantes del reality.

Martín Baclini, por su parte, es conocido desde hace años por su irrupción en los medios tras su relación con Cinthia Fernández.

Empresario textil de Rosario, supo convertirse en personaje televisivo, participó en Bailando y logró sostener una presencia constante en la farándula, siempre envuelto en rumores, amistades mediáticas y vínculos sentimentales que generan repercusión.