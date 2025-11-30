A casi dos años de su paso por Gran Hermano, Alan Simone volvió a instalarse en el centro de la conversación pública, aunque esta vez por un motivo completamente distinto al que lo hizo famoso dentro del reality.

Lejos de las discusiones, estrategias y romances que marcaron su estadía en la casa, el joven reapareció en redes sociales con una serie de fotos que sorprendieron a sus seguidores por el impactante cambio físico que exhibe.

Las imágenes, tomadas frente al espejo y compartidas en su cuenta de Instagram, muestran a Alan con un cuerpo muy diferente al que recordaban los fanáticos del programa.

Con el torso al descubierto, abdominales marcados y brazos visiblemente tonificados, dejó en claro que el entrenamiento se volvió parte esencial de su rutina.

Ese contraste fue el que impulsó la publicación a convertirse rápidamente en tendencia. La sección de comentarios se colmó de elogios, sorpresa y mensajes celebrando su evolución física.

El increíble cambio físico de Alan Simone de Gran Hermano: así luce hoy el ex Gran Hermano | Créditos: Instagram @alan.simone

LOS CAMBIOS DE ALAN SIMONE

En las últimas semanas anunció que decidió dejar la Ciudad de Buenos Aires para regresar a Chivilcoy, su ciudad natal.

Según explicó, buscaba recuperar “una vida tranquila” lejos de la presión mediática, algo que definió como una necesidad después de la exposición del reality.

Desde su programa de radio, Yanina Latorre opinó con dureza sobre él y desató la polémica. “¿Quién sos? Nadie te conoce y nadie le importa con quién estás”, lanzó sin filtros.

La frase provocó la reacción inmediata del ex participante, que respondió desde su cuenta de X con un mensaje directo: “Me sorprende como Yanina, alguien que solo es noticia cuando habla mal de otros, crea tener autoridad para opinar sobre mi vida”.

En el mismo post agregó: “Solo aparecés en los medios por escándalos ajenos, y si hablar de mí te sirve para tener minutos de cámara, me alegra darte dos minutos más de trabajo”.

