El conflicto mediático y judicial entre Evelyn Von Brocke y Nancy Duré sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que trascendiera un fuerte pedido presentado ante la Justicia que podría derivar en una sanción económica contra la panelista televisiva.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen durante su ciclo digital Mitre Live, donde aseguró haber confirmado los detalles directamente con una de las protagonistas del enfrentamiento y con su representación legal.

Según explicó el conductor, el juicio iniciado por la periodista Von Brocke continúa vigente y avanza en los tribunales. En ese contexto, la periodista habría solicitado que se aplique una multa económica a Duré por un presunto incumplimiento de una medida judicial previa.

Evelyn Von Brocke lanzó un fuerte pedido judicial contra Nancy Duré: “Va multa para ella” | Créditos: Instagram

PEDIDO JUDICIAL DE VON BROCKE CONTRA DURÉ

“La novedad urgente es que el juicio se mantiene y que en las próximas horas se efectivizará una multa”, sostuvo Etchegoyen al aire, al remarcar que se trataría de una cifra significativa dentro del ámbito televisivo.

De acuerdo con su versión, el monto solicitado sería elevado en comparación con los estándares habituales del medio.

Evelyn Von Brocke lanzó un fuerte pedido judicial contra Nancy Duré: “Va multa para ella”

El origen del nuevo reclamo estaría vinculado a recientes declaraciones públicas de Duré. Siempre según lo informado en el programa, la panelista habría brindado una entrevista televisiva pese a existir una restricción judicial que le impediría referirse públicamente a Von Brocke mientras el proceso legal continúa en curso.

Ante esta situación, la exintegrante de APTRA —institución actualmente presidida por Luis Ventura— habría pedido formalmente que la Justicia haga efectiva la sanción económica por el supuesto incumplimiento.

Etchegoyen aseguró además que tanto Von Brocke como su abogada confirmaron que el pedido ya fue presentado, por lo que ahora quedará en manos del tribunal determinar si corresponde aplicar la multa solicitada.