La interna en Aptra sumó un nuevo capítulo de alto voltaje luego de que, el 18 de diciembre, los socios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas votaran la expulsión de Evelyn Von Brocke como integrante de la institución. Lejos de bajar el perfil, la periodista volvió a manifestar su indignación pública y anticipó que llevará el conflicto a la Justicia.

En las últimas horas, Von Brocke expuso en sus redes un error interno de la entidad: pese a haber sido expulsada, recibió un mail comunitario con la invitación a “despedir el año con la familia de APTRA” en un asado previsto para el viernes 26 en la sede de la institución, con “anuncios importantes para 2026”.

Junto a la captura, escribió con ironía: “Día martes… Gracias por la invitación, pero por razones familiar no podré asistir”, y arrobó a APTRA, a Luis Ventura y a su abogada. Según trascendió, se trató del mismo descuido administrativo que días atrás afectó a Pilar Smith.

La letal ironía de Evelyn von Brocke contra Aptra. Crédito: Instagram

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

El conflicto de fondo se remonta a un chat privado en el que participan numerosos miembros de la asociación. Allí, Von Brocke habría planteado la posibilidad de que se le quitara la obra social a Marcelo Polino, y para respaldar su postura compartió una captura con supuestos ingresos del periodista. Ese material se filtró a la prensa por un tercero no identificado y derivó en el pedido formal de expulsión presentado por Polino.

El propio Polino explicó que la situación le generó temor personal, ya que vive solo, y apuntó al riesgo que implicó la difusión de cifras falsas vinculadas a una presunta fortuna. “Subió un falso recorte, de una Wikipedia falsa que decía que yo tenía 1.5 millones de dólares… La gente que miente, miente y algo quedará”, expresó, y advirtió sobre las consecuencias de instalar públicamente ese tipo de información. Según aclaró, no posee ese dinero, ni en su casa ni en cuentas, y consideró grave que se lo exponga de ese modo.