Evelyn Von Brocke se refirió públicamente a su polémica expulsión de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) y no se guardó nada.

En una entrevista en el programa de Pamela David, la periodista relató cómo vivió el proceso y denunció que no le permitieron ejercer su derecho a defensa.

“Vi todos estos días cómo manejaste el tema y quería agradecerte porque tuviste muy en claro lo que es la libre expresión y lo que es estar sujeto a derecho”, le expresó Von Brocke a la conductora del programa de América.

Luego, la periodista agregó: “Independientemente de que puedas estar de acuerdo conmigo o no, entendiste que dentro de una asociación hay que estar sujeto a derecho, cumplir la ley, que es lo que no ha sucedido en el día de ayer”.

La periodista fue contundente al describir cómo se desarrolló la reunión en la que se resolvió su expulsión: “Ayer no me dejaron defenderme. Todo comenzó con una reunión de comisión donde estuvimos citadas con Pilar, donde Polino habló 28 minutos, yo pude hablar escuetos 5 minutos y Pilar habló 4 minutos".

Evelyn Von Brocke (Foto: Movilpress)

Von Brocke remarcó que el conflicto se originó por cuestiones de libre expresión: “Acá estamos hablando de un tema de hablar, de escribir, de estar en chat privado en mi caso y en el caso de Pilar, su libre expresión…”.

PILAR SMITH, EL SHOCK: “ME EXPULSARON POR OPINAR, ES UNA VERGUENZA”

La otra protagonista de la noche fue Pilar Smith, quien también recibió la noticia en vivo durante una comunicación telefónica con LAM. La periodista no pudo ocultar su sorpresa y bronca.

“Te quería comunicar que fuiste expulsada de APTRA por la votación de tus compañeros”, le dijo el conductor y ella contestó impactada: “Yo no lo puedo creer, por opinar, es un chiste, no puede ser, ¿posta?”. “Tenés 15 días para apelar”, sumó Ángel.

Pilar Smith y Ángel de Brito en LAM (Foto: captura de América).

“Ya mismo la voy a llamar a mi abogada, Jimena D’Amato, para que tome cartas en el asunto, chicos, vivimos en democracia o no. Es un loco", manifestó y De Brito le informó: “Decisión por 29 votos, expulsada Evelyn, afuera, y expulsada Pilar también”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.