La lengua de suegra fue durante años la reina indiscutida de los ambientes internos, pero una nueva especie llegó para cambiar las reglas del juego. Se trata del Philodendron selloum, también conocido como filodendro arbóreo, una planta que no para de sumar fanáticos por su crecimiento acelerado y su presencia imponente.

Con hojas grandes, brillantes y profundamente recortadas, el selloum aporta un aire selvático y moderno que transforma cualquier rincón. Su verde intenso y su volumen generan un efecto visual único, ideal para quienes buscan renovar la energía de su casa sin complicarse con cuidados difíciles.

A diferencia de otras plantas de interior más rígidas, el selloum se destaca por su estética natural y expansiva. Sus hojas abiertas y de gran tamaño llenan de vida los espacios, aportando movimiento y frescura. Es la opción perfecta para quienes quieren un toque de naturaleza real y abundante en el hogar.

Philodendron selloum (Foto: Google)

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LOS BENEFICIOS DE SUMAR UN PHILODENDRON SELLOUM, LA PLANTA QUE REEMPLAZA A LA “LENGUA DE SUEGRA”

Crecimiento rápido: si tiene buena luz y humedad, saca hojas nuevas todo el tiempo.

Presencia decorativa: llena espacios vacíos y se convierte en el centro de todas las miradas.

Fácil de mantener: no exige cuidados complicados ni experiencia previa.

Ideal para interiores: se adapta bien a ambientes luminosos, pero sin sol directo.

CÓMO CUIDAR EL PHILODENDRON SELLOUM Y QUE LUZCA SIEMPRE ESPECTACULAR

Luz: prefiere luz indirecta brillante, aunque tolera la semisombra.

Riego: moderado; es clave dejar secar la capa superior del sustrato antes de volver a regar.

Humedad: le encantan los ambientes húmedos, por eso es ideal para el interior de la casa.

Espacio: necesita lugar para expandirse, ya que puede crecer bastante y sus hojas se abren hacia los costados.

El Philodendron selloum no solo es fácil de cuidar, sino que además ofrece una estética mucho más moderna y llamativa. Aporta un estilo natural y selvático, genera sensación de abundancia y frescura y funciona como punto focal en la decoración. Es la planta perfecta para quienes buscan algo diferente y con personalidad.

Philodendron selloum (Foto: Google)

¿DÓNDE CONVIENE UBICAR EL PHILODENDRON SELLOUM PARA QUE CREZCA MEJOR?

La ubicación es clave: lo ideal es ponerla cerca de una ventana con buena luz natural filtrada o indirecta, ya que el sol directo puede quemar sus hojas. También necesita un espacio amplio, como el living o un rincón despejado, porque sus hojas crecen hacia los costados y necesitan lugar para expandirse sin obstáculos.

Evitar zonas de paso muy estrechas ayuda a que no se dañen y, además, es importante mantenerla alejada de corrientes de aire frío o cambios bruscos de temperatura. Así, el selloum va a crecer fuerte y sus hojas se van a mantener verdes y brillantes durante todo el año.

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