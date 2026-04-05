El crecimiento de Mernuel y su grupo no solo se refleja en números dentro del streaming, sino también en su estilo de vida. A comienzos de marzo, junto a Bauleti y Moski, se mudaron a una imponente mansión que mostraron en una transmisión en la plataforma Kick.

La propiedad, que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores, destaca por sus dimensiones y comodidades de alto nivel, especialmente en las habitaciones.

Así es la nueva casa de Mernuel, Bauleti y Moski: ambientes amplios, vestidores y jacuzzi | Créditos: Captura YouTube Mernuel

Uno de los detalles más llamativos es que Mernuel, Bauleti y Moski decidieron sortear quién se quedaba con cada dormitorio. El gran ganador fue Bauleti, quien se llevó la suite más impresionante de la casa.

Su habitación cuenta con una cama de gran tamaño y una serie de comodidades poco habituales: dos baños en suite, uno de ellos equipado con jacuzzi y ducha escocesa. Además, dispone de dos vestidores y un balcón privado que completa un espacio digno de mansión.

Así es la nueva casa de Mernuel, Bauleti y Moski: ambientes amplios, vestidores y jacuzzi | Créditos: Captura YouTube Mernuel

LA MANSIÓN DE MERNUEL, BAULETI Y MOSKI

Mernuel mostró un dormitorio algo más sencillo en comparación, aunque igualmente espacioso y cómodo. Su habitación incluye una cama grande, un vestidor y baño propio.

Así es la nueva casa de Mernuel, Bauleti y Moski: ambientes amplios, vestidores y jacuzzi | Créditos: Captura YouTube Mernuel

El punto menos favorable, según él mismo reconoció, es la iluminación: el ambiente cuenta con una ventana más pequeña, lo que reduce la entrada de luz natural.

Así es la nueva casa de Mernuel, Bauleti y Moski: ambientes amplios, vestidores y jacuzzi | Créditos: Captura YouTube Mernuel

El caso de Moski fue el que generó más comentarios entre los fans. Su habitación es la más chica y no tiene baño ni vestidor, lo que lo dejó en desventaja frente a sus compañeros.

Su dormitorio cuenta con un balcón propio enfrentado al de Bauleti, lo que le brinda mayor privacidad exterior y, sobre todo, una excelente luminosidad, algo que compensa en parte las diferencias.